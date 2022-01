Paolucci: "80mila euro per la pulizia di Fosso Marino"

"In arrivo a Vasto 80mila euro per la pulizia di Fosso Marino". Lo annuncia il Capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci che sottolinea come la pulizia del predetto luogo è propedeutica alla successiva bonifica dell'area quale intervento necessario e doveroso per quel tratto di costa che necessita senza dubbio di risposte concrete e tangibili.

"Si tratta di una prima trance di fondi", prosegue Paolucci. "Sono già a lavoro per far sì che si proceda nel più breve tempo possibile alla erogazione di ulteriori fondi per la bonifica dell'area e per porre fine una volta per tutte ad un annoso problema che persiste da tempo a Vasto Marina", conclude il Consigliere regionale Paolucci che fa sapere che l'attenzione per il territorio resterà alta attraverso interventi concreti e tesi a migliorare la vita degli abruzzesi.

"Ringraziamo il Consigliere regionale e Capogruppo del Pd, Silvio Paolucci per l'attenzione e la vicinanza da sempre riservata alla nostra città e in particolare oggi ad un'area importante quale quella di Fosso Marino che richiede interventi urgenti tesi a rendere accessibile e in sicurezza un tratto di costa della città che in estate vede la presenza di migliaia di turisti", commentano il Capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Marianna Del Bonifro e il Segretario del Pd Vasto, Simone Lembo che colgono l'occasione per ringraziare anche tutti i consiglieri regionali per l'attenzione riservata a Vasto.