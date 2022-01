A CUPELLO NASCE LA TOMBOLA DEI SOPRANNOMI

Mercoledì 5 gennaio, alle ore 16.30, nella Sala Consiliare del Palazzo comunale, verrà presentata la tombola dei soprannomi cupellesi, denominata “Di chi ssi lu fije”. Al suo interno, infatti, a ogni numero, da 1 a 90, corrisponde un soprannome che identifica una famiglia di Cupello. Anticamente, gli abitanti del paese erano soliti utilizzare questi nomignoli, che poi sono entrati nell’immaginario collettivo e sono ormai parte della cultura del paese. Inoltre, dietro ognuno di questi, sono sepolte storie di vita quotidiana, di amori e matrimoni, di amicizie e inimicizie paesane. L’idea è nata dal Gruppo di Ricerca della Biblioteca Comunale di Cupello, in collaborazione con l’Assessore alle Politiche Sociali Giuliana Chioli e con l’Amministrazione comunale. Nelle scorse settimane, sono stati individuati circa 200 soprannomi, prendendo spunto dal libro “Gente bbona, bbona gente”, della maestra Laura Fiorentina Fabrizio. Tra questi, la scelta è ricaduta su quelli più diffusi e rappresentativi di più nuclei familiari. Nei giorni scorsi, la tombola è stata creata, manualmente, dallo studio Photorama e verrà donata al Circolo comunale Centro Anziani di Cupello. L’evento del 5 gennaio sarà l’occasione per giocare insieme con la nuova tombola, per scambiarsi gli auguri di buon anno e per ricordare personaggi e storie di cupellesità.

Si ricorda di portare mascherina e Green Pass.