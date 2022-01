Il cordoglio delle Associazioni combattentistiche per la scomparsa di Luigi Medea

Unanime e condiviso cordoglio è stato espresso dalle Associazioni combattentistiche e d’Arma di Vasto per la scomparsa del prof. Luigi Medea, socio simpatizzante dell’Associazione nazionale Carabinieri e presidente del Premio nazionale Histonium.

Con affetto Matteo Marzella, commissario a riposo della Polizia di Stato e presidente della sezione di Vasto dell'Anps (Associazione nazionale polizia di Stato), e coordinatore delle associazioni combattentistiche e d'arma di Vasto, San Salvo e Petacciato ricorda il prof. Medea come persona di grande sensibilità e vicinanza che ritenne il 23 settembre 2017, in occasione della XXXII edizione del Premio Nazionale Histonium, dedicare un momento di attenzione alle attività culturali e all’affermazione della giustizia e del mantenimento della pace tra i popoli assolte dalle Associazioni Combattentistiche e d’Arma nel Territorio del Vastese e ai valori della nostra Costituzione, conferendo attestati di benemerenza dalla profonda motivazione: “Per l’impegno profuso nel promuovere e tramandare nel territorio eventi in ricordo dei Caduti per la Patria ed iniziative culturali sulle tradizioni delle Istituzioni militari, ai fini della formazione morale e intellettuale delle nuove generazioni e con il dovere di salvare il ricordo di vite spezzate troppo vicine per essere dimenticate”.

Domani una delegazione delle Associazioni combattentistiche e d’Arma di Vasto, unitamente al presidente della sezione dei Carabinieri in congedo di Vasto, sarà presente alle esequie funebri del prof. Medea che si terranno alle ore 11:30 nella chiesa di San Marco.





