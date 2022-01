Screening della popolazione scolastica l’8 e il 9 gennaio a San Salvo

Si riparte sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022 con lo screening gratuito con i tamponi rapidi a San Salvo. Questa volta saranno tre i punti di controllo predisposti dall’Amministrazione comunale riservati alla popolazione scolastica di San Salvo (alunni, studenti, personale docente e personale Ata).

“Abbiamo riattivato il servizio gratuito di screening con tamponi rapidi per quanti operano nel mondo della scuola a San Salvo, alunni, studenti, personale docente e personale Ata, per consentire il rientro in classe in tranquillità il 10 gennaio. Avevamo predisposto già da diversi giorni un’ordinanza sindacale di chiusura delle scuole proprio per consentire questo controllo, che ritengo doveroso, dopo le vacanze natalizie” spiega il sindaco Tiziana Magnacca.

Lo screening potrà essere effettuato sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00: Palestra Ripalta (Via Luca della Robbia), Palestra Polo scolastico (Via Melvin Jones) e Aula magna Istituto Mattioli (Via Monte Grappa). Il tampone non è valido per il Green pass.

Presentarsi muniti di carta d’identità, tessera sanitaria e modulo compilato scaricabile dal sito: https://www.comunesansalvo.it/wp-content/uploads/2021/01/MODULO-SCREENING-COVID-19.pdf

“Ringrazio i volontari delle associazioni di Protezione civile di San Salvo (Arcobaleno e Firc Cb San Vitale) e la Croce Rossa e i medici di famiglia e pediatri che gratuitamente si sono messi a disposizione per garantire la perfetta riuscita – conclude il sindaco Tiziana Magnacca – di questa iniziativa per la salute pubblica, un ulteriore sforzo di attenzione al mondo della scuola”.