SCREENING GENERALE A VASTO SABATO 8 E DOMENICA 9 GENNAIO

È in programma nel fine settimana, sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022, al PalaBCC di Vasto lo screening gratuito con tamponi rapidi per la cittadinanza. Tutti gli interessati potranno sottoporsi al test presentando la carta d’identità, la tessera sanitaria ed il modulo compilato scaricabile dal sito del Comune di Vasto

https://www.comune.vasto.ch.it/vivere-il-comune/dati-generali/notizie/3574-screening-gratuito-covid-19

Gli orari di ingresso per le due giornate sono al mattino dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e nel pomeriggio dalle 15:00 alle ore 19:00.

“Durante la riunione del Centro Operativo Comunale - ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna - sono state stabilite le modalità di ingresso per effettuare il test necessario in questo particolare momento di crescita dei contagi. Per la popolazione scolastica (studenti, personale docente e ATA) saranno riservate delle apposite corsie preferenziali: il contagio della variante Omicron è particolarmente diffusivo nella popolazione di età scolare e tra i giovani ed è quindi necessario garantire un ritorno a scuola in piena sicurezza”.

“Come Amministrazione - ha concluso l’assessore con delega alla Salute, Nicola Della Gatta - vogliamo offrire alla cittadinanza la possibilità di testare l’eventuale positività e quindi favorire un tracciamento rapido ed efficace. Confidiamo nella sensibilità già molte volte dimostrata dalla nostra cittadinanza, affinché ci sia una partecipazione responsabile. Un ringraziamento particolare ai medici, agli infermieri, ai volontari, alla Protezione civile, alla Croce Rossa e a tutti coloro che presteranno il loro tempo anche per questa iniziativa”.