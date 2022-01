Attivamente Aps attiva i laboratori per ragazzi della secondaria di primo grado

Dopo un mese di apertura AttivaMENTE APS pensa ai ragazzi più grandi, coloro cioè che hanno il maggior carico di compiti e che sono stati maggiormente colpiti dalle fermate dad. In attesa di iniziare le escursioni all'aria aperta, l'associazione si è organizzata con laboratori che potessero interessare i ragazzi in questa particolare fascia di età, attratti maggiormente e quasi esclusivamente dalla tecnologia. Ascoltandoli chiaccherare liberamente e sentendoli parlare dei loro interessi, lo staff di Attivamente ha pensato di chiamare un bravissimo disegnatore di San Salvo che nella vita fa altro, ma che coltiva questa passione con grandissime soddisfazioni sin da quando era piccolo. Lui spieghera' loro tecniche per riprodurre un disegno manga, che ha caratteristiche, espressioni facciali, linee e tratti molto particolari che tanto lo fanno amare dai ragazzi. Il laboratorio durerà due ore e sara' un primo approccio per gettare le basi per altri e nuemrosi incontri viste le richieste che stanno arrivando. Chi volesse guardare le creazioni di questo ragazzo può andare sul canale Instagram giu_san_art.