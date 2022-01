SULLA DENSO IL PSI CRITICA IL SINDACO DI SAN SALVO

Apprendiamo dalla stampa che, lo scorso 11 gennaio, si è tenuto un incontro a livello regionale fra i vertici della DENSO di San Salvo, le organizzazioni sindacali ed i vertici della regione Abruzzo, “alla presenza dell’assessore alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale”.

Come Socialisti non possiamo non notare che, per l’ennesima volta, non è mancato il solito auto lodarsi, l’autoreferenzialità e la rivendicazione dei meriti, da parte del Sindaco di San Salvo che ci ha tenuto a puntualizzare il fatto che il tavolo in questione è conseguenza della riunione del 6 dicembre 2021, da lei stessa voluta organizzata presso il comune di San Salvo.

I Socialisti di San Salvo non intendono aprire alcuna polemica con il Sindaco, ma semplicemente rifarci a quanto dicevano i nostri vecchi: “a comportarsi bene, ad essere brave persone, non si fa nulla di straordinario se non esclusivamente il proprio dovere”.

E questo vale anche per il nostro Sindaco.

A chi sarebbe dovuto spettare il compito di organizzare riunioni simili se non a chi è a capo della nostra città, quindi al Sindaco e alla sua giunta? Cosa ci sia di straordinario in tutto questo non riusciamo a comprenderlo.

Ancora poi.

Per cosa si elogia il nostro Sindaco? Forse per la mancanza di risultati della riunione tenuta?

Da quello che si evince gli esuberi denunciati dalla Denso 200 erano e 200 sono rimasti, nonostante l’autorevole intervento della Regione Abruzzo.

Intendiamoci, il Sindaco di San Salvo è legittimato a fare quello che gli pare, quello che ritiene più giusto e opportuno dal suo punto di vista, ma un consiglio ci permettiamo di darle: meno proclami, meno scena, meno apparire e più coinvolgimento del territorio rispetto ad interventi che non possono che trovare soluzioni solo a livello nazionale.

Pensi e ricordi il nostro Sindaco che solo tutt’assieme, un popolo nella sua interezza, è capace di far scendere i cosiddetti dei dall’olimpo.

Solo con l’impegno comune di tutto il Vastese si può esigere certezza e futuro della Denso e delle altre realtà industriali.

È su questi presupposti che i Socialisti non faranno mancare il proprio contributo.