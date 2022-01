Nasce il sito www.fabiotravaglini.it, che accompagnerà la campagna elettorale del candidato sindaco Fabio Travaglini.

Il sito è stato pensato come strumento di dialogo tra le persone e, soprattutto, di incontro tra il candidato e gli elettori: c’è molto bisogno di parlarsi, per far circolare le idee a San Salvo; c’è molto bisogno di costruire insieme la nuova Città, che è una nuova storia da scrivere, appunto, insieme.

Il candidato Travaglini ha voluto presentare il nuovo strumento mediatico con poche e semplici parole:

“Vi avevo detto che avremmo costruito insieme il programma per la nostra Città, lo stiamo facendo dal vivo incontrandoci e da oggi sarà possibile farlo anche online: abbiamo creato il sito www.fabiotravaglini.it per raccogliere tutte le vostre proposte, idee e suggerimenti per fare bella la nostra San Salvo.

È la prima piattaforma nel nostro Comune in cui è possibile partecipare alla scrittura del programma di un candidato Sindaco e di una coalizione, perché per noi è importante ascoltare l’opinione di chi, ogni giorno, vive, lavora, va a scuola e si incontra nei quartieri e nei luoghi della nostra Città”.

Quindi ha concluso: “Sarà uno strumento molto utile a tenerci in contatto (è possibile anche scrivere via whatsapp), soprattutto in questi mesi in cui la pandemia fa ancora preoccupare e ci chiede attenzione. Vi aspetto online!”