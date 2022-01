Illuminazione smart city, iniziati i lavori

Corso Garibaldi, Strada Fontana, Traversa via San Giuseppe, via Alessandro Volta, via Dante Alighieri, via della Mirandola, via Firenze, via Giacomo Leopardi, via Boccaccio, via Giuseppe De Vito, 2 vico via Venezia, 2 vico via Firenze, 3 vico via della Mirandola, via Marconi, via Piave, via Tasso e via Alfieri. Sono alcune delle strade di San Salvo che da questa mattina sono interessate all’installazione della nuova pubblicazione illuminazione in modalità di smart city tesa all’innovazione dei servizi pubblici.

A dirlo l’assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis nell’esaminare il crono programma predisposto dall’azienda aggiudicatrice dell’appalto.

“Con questo intervento verrà rinnovato l’intero sistema d’illuminazione della nostra città – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – avendo come prima caratteristica il risparmio energetico con l’attivazione di punti luci a led. Verranno installati nuovi pali in sostituzione di quelli ammalorati, verrà sostituita la linea elettrica con la posa di nuovi quadri elettrici con tutti i costi dei consumi a carico della ditta che gestisce il servizio”.

L’assessore Lippis specifica dai nuovi pali verrà emessa luce bianca e sarà attivato il sistema di smart city come modello futuro di gestione dei servizi pubblici con i punti luci che saranno mappati avendo ognuno un codice che aiuterà a identificarlo, passaggi pedonali intelligenti, parcheggi video sorvegliati, la sorveglianza di tutto il lungomare per una maggiore sicurezza alle persone.