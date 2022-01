Fino a Febbraio non sarà possibile prenotare prelievi per analisi a Gissi

Prima di Natale, il 17 Dicembre, la visita nel Municipio di Gissi, in pompa magna, del Presidente della Regione Marsilio, dell’Assessore Nicoletta Verì e del DG Thomas Schael, aveva portato ad impegni di potenziamento dei servizi della zona con tanto di numeri e opere da realizzare anche attingendo a risorse del PNRR.

Tante belle letterine per Babbo Natale che però vengono disattese dai disservizi che continuano ad esserci per cittadini che segnalano quotidianamente problemi e carenze di notevole impatto. Fino a fine febbraio è infatti impossibile mettere in calendario prelievi nel laboratorio analisi.

In una fase di pandemia acuta, bisognerebbe evitare di far spostare più del dovuto la popolazione e garantire i servizi minimi di un territorio rispetto invece alla spoliazione dei servizi a cui stiamo assistendo negli ultimi anni ed a nulla valgono le promesse riguardanti milioni di euro per ristrutturare il nosocomio oppure di potenziamento dei servizi con la telemedicina etc se non si è in grado nemmeno di corrispondere ai più elementari bisogni specie della popolazione anziana.

E’ inaccettabile che alle vetrine propagandistiche poi non corrisponda un impegno immediato ed invece continuiamo a lamentare disservizi nelle aree interne, disservizi iniziati con il depotenziamento della rete dell’emergenza/urgenza che era stata messa in piedi con il contributo determinante delle popolazioni residenti e dei cittadini negli anni passati con l’impulso dell’Assessore Silvio Paolucci."