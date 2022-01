Il Comitato PROTRIGNINA si oppone alla chiusura del Tribunale di Vasto ed esprime solidarietà al corpo forense, ai Giudici ed addetti giudiziari

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La nostra organizzazione di tutela degli automobilisti, il Comitato PROTRIGNINA Abruzzo e Molise, una delle prime compagnie di assistenza degli utenti in Italia che conta circa 1500 associati, che ha la sede principale a San Salvo(CH) e sedi distaccate a Benevento e Carunchio (CH) in questi anni spesso ha utilizzato il Tribunale per avere riconoscimento delle proprie istanze a difesa degli automobilisti, si oppone alacremente alla ipotesi di chiusura del Tribunale di Vasto, ed esprime solidarietà all’intero corpo forense di Vasto ed ai Giudici, dipendenti ed addetti del Tribunale.

Sollecitiamo i rappresentanti del territorio ad attivarsi per tutelare la nostra struttura che eroga servizi e funzioni in materia di Giustizia ed è una sorta di presidio della democrazia.

Siamo una struttura di legalità localizzata in un territorio a confine con Regioni nelle quali sono presenti organizzazioni malavitose che emanano un’ alta pericolosità e corrodono quotidianamente il vivere civile e sociale della popolazione.