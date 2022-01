RIFLESSIONI DI VITALE TORINO SULLE AMMINISTRATIVE 2022

Le elezioni amministrative 2022 di San Salvo, in questo particolare e delicato momento storico, assumono per la nostra Città, un significato diverso e importante.

Mi permetto di esprimere un parere in qualità di persona che è tra gli elettori, attivo di CDX , e che da oltre 20 anni per passione ha sempre seguito la politica locale tra le strade della città. Il primo punto di riflessione Io faccio partendo dal 67% del 2017 raggiunto con un ottimo Iavoro di squadra, a dimostrazione che Iavorare uniti premia tutti i componenti del gruppo.

San Salvo ha bisogno di continuare a crescere e i cittadini hanno bisogno della garanzia di sentirsi rappresentati da chi li governa e da chi li arbitra: una figura autorevole, che sia la sintesi dell’identità dell'amministrazione che sta per terminare il mandato, che è fatta di tante anime in cui il popolo ha riposto la sua fiducia.

Le spaccature alimentate da certi soggetti appartenenti alla parte politica avversa, annesso tentativo di compravendita e promesse, a mio avviso fatte di solo fumo, sono dovute al fatto che la scelta del candidato sindaco li ha di certo spiazzati, facendo temere che i Ioro tanti piani per vincere, possano saltare.

Il popolo sansalvese che vive altre e, purtroppo, tristi realtà non merita queste azioni per soli scopi personali o di pochi compagni di merenda di una sinistra divisa e poco fattiva.

La pandemia, che ancora viviamo, ha Iasciato e sta lasciando vuoti indescrivibili in cui l’uomo ha dovuto imparare da solo a fare i conti con una realtà ignota, ha combattuto e sta combattendo contro un nemico invisibile ma fin troppo esistente, una guerra diversa da come i Iibri di storia ci hanno raccontato. Tutto si è evoluto e si evolve in maniera veloce e ancor più cruenta. E da questa emergenza che ha visto anche la morte di nostri concittadini e non solo, è necessario trarre un insegnamento ed è per questo motivo che mi rivolgo a tutta la politica di CDX, facendomi portavoce dei tanti messaggi che ricevo, di Iavorare per vincere anche nel 2022, con l’unità politica che da sempre vi contraddistingue e di scegliere sempre, come avete fatto fino ad ora, per il bene della città, che merita tutela e affinchè il tanto Iavoro fatto e apprezzato da tantissimi nostri cittadini, sventoli sempre di più e sotto il quale ogni cittadino si possa sentir orgoglioso e protetto.

La città chiede Unità, Valori, Lealtà e Onore per continuare a sperare per il futuro, sapendo che solo Io schieramento da voi rappresentato può essere tutto questo, impegnati, non nei litigi che hanno contraddistinto la sinistra negli ultimi 15 anni, ma nel Iavoro per far crescere la nostra amata città.