AL VIA IL PIANO FAMIGLIA DEL COMUNE DI VASTO

Il Comune di Vasto dà il via ai fondi stanziati per il Piano Famiglia, con l’avviso pubblico finalizzato all’individuazione dei destinatari di “Buoni Servizio” e di “Buoni Fornitura” tra le famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi e i nuclei familiari con figli di età non superiore a 14 anni, in condizione di fragilità socio-economica, determinata in particolare dagli effetti conseguenti alla pandemia.

“L’Avviso pubblico è finalizzato all’erogazione di Buoni Servizio e Buoni Fornitura volti a sostenere e favorire la natalità attraverso forme di agevolazione alla fruizione di servizi per la prima infanzia e all’acquisto di beni di prima necessità” ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna.

“I buoni - ha proseguito l’assessore al Welfare e all’Inclusione Sociale, Nicola Della Gatta - puntano a sostenere la natalità con il duplice obiettivo di ridurre il rischio di esclusione sociale e di garantire la tutela dei minori in situazione di vulnerabilità socio-economica, a copertura di servizi per la prima infanzia, come nidi, sezione primavera ecc., incrementando il sostegno al servizio socio-educativo della comunità locale rivolto alla fascia 0-3 anni, nonché favorendo politiche di occupazione femminile che permettano di conciliare orari di lavoro e orari di cura delle prole”.

I residenti dei Comuni dell’Ambito 07 “Vastese” potranno presentare domanda dal 7 febbraio entro e non oltre il 2 marzo 2022. Il modulo di domanda è disponibile all’indirizzo http://www.comune.vasto.ch.it e sui siti istituzionali dei Comuni appartenenti all’Ambito 07, nonché presso gli uffici (Segretariato Sociale – URP) dell’ECAD e dei Comuni dell’Ambito. Per informazioni e/o supporto nella compilazione della domanda gli utenti ricompresi nel territorio dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 07 “Vastese”, troveranno assistenza presso gli Sportelli territoriali di Segretariato Sociale comunali di residenza.