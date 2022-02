Open day sabato 5 e domenica 6 febbraio al Palasport di San Salvo Marina

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

“Anche questo fine settimana si torna in campo con l’apertura sabato 5 e domenica 6 febbraio dell’open day vaccinale, senza prenotazione per tutti dai 12 anni in su, presso il Palazzetto dello Sport a San Salvo Marina”. Ad annunciarlo il sindaco Tiziana Magnacca a seguito dell’autorizzazione ricevuta dalla Direzione generale della Asl 02 Abruzzo.

“Dobbiamo assolutamente alzare il tasso di copertura vaccinale anti Sars-Cov2 – spiega il sindaco Magnacca – aspetto che abbiamo condiviso con il direttore generale Thomas Schael che ha pertanto disposto la riattivazione della sede vaccinale a San Salvo Marina che ha ben operato da aprile a settembre dello scorso anno”.

Responsabile della sede vaccinale è stata nominata la dott.ssa Ida Pina Palucci con il coordinamento del dottor Eugenio Spadano. In azione le associazioni di Protezione civile comunali, la Croce Rossa e di volontariato locali, oltre al contributo dell’Associazione Mani Unite di Padova, medici di famiglia e infermieri volontari.

Orario di apertura: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30