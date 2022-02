ALTRO CHE “NUOVO AGIRE”

Non avevo certo il bisogno di leggere l’ultimo comunicato stampa di quel che resta del gruppo di maggioranza de il Nuovo Agire #conTe, per capire che esso “agisce normalmente” con recalcitrante disinvoltura senza tenere conto delle regole della buona educazione e del rispetto di tutti i cittadini di Monteodorisio.

Nemmeno ne avevo l’esigenza per comprendere appieno la portata della loro incapacità politica e amministrativa:

era emersa con forza e vigore sin dai giorni immediatamente sucessivi alla “vittoria a tavolino” del maggio 2019, non solo a me, “vecchio politico”, così come amano definire con altezzoso disprezzo i Sindaci emeriti, ma alla stragrande maggioranza dei cittadini della nostra comunità, soprattutto ai giovani, oggi i più delusi e rammaricati dalla debordante presunzione che parte quotidianamente dal Palazzo di Città.

I cittadini di Monteodorisio che in questi giorni sono alle prese con i problemi legati al Covid 19, con i rincari esorbitanti del costo dell’energia elettrica e del gas, con la raffica di avvisi provenienti dall’Agenzia delle Entrate e altro ancora, avrebbero fatto volentieri a meno dello spettacolo indecente a cui hanno assistito negli ultimi giorni, messo in atto dai componenti della Giunta e del Consiglio per la sola rincorsa alle “poltrone”, nonchè dell’ostinazione nel dare pubblicamente e unicamente al sottoscritto e al Sindaco Di Giacomo Saverio le responsabilità della sospensione dei lavori che si è determinata sulla costruzione del Polo Scolastico in località Sant’Anna, piuttosto che tentare di risolvere il problema.

L’attuale amministrazione ha il dovere e l’obbligo di portare a termine un progetto già finanziato con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)​ del dicembre 2017, per l’importo complessivo di € 1.553.580,00.

Questo vogliono le famiglie e la Direzione dell’Istituto Comprensivo di Monteodorisio per il bene della nostra comunità, per la sicurezza dei nostri figli e di tutto il personale scolastico, non certo le polemiche.

A tal proposito rispetto alle ultime accuse di cui sono stato bersaglio preferito nel comunicato lanciato ieri da il Nuovo Agire #conTe #perpochigiorni, mi preme sottolineare brevemente che:

- ho terminato il mio secondo mandato nel maggio 2014;

- con delibera di Giunta Comunale n. 167 del 26.11.2004 è stato adeguato l’incarico, affidato dall’amministrazione che ci ha preceduto, al tecnico incaricato per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza del nuovo Polo Scolastico;

il professionista incaricato ha prodotto, relativamente all’adeguamento dell’incarico, i progetti previsti dalle fasi della progettazione;

- con nota del 14.11.2014, l’amministrazione del Sindaco Di Giacomo ha richiesto al tecnico incaricato la “rimodulazione” del progetto redatto e presentato in data 21.07.2005;

- a seguito di tutto l’iter procedurale e i vari passaggi progettuali, con il decreto MIUR sopra citato n. 1007/2017 è stato finanziato l’intervento di “Nuova costruzione del Polo scolastico per l’importo complessivo di € 1.553.580,00;

- con nota del 13.06.2018, prot. 2305, tra le altre richieste relative alle normative sismiche vigenti inoltrate al professionista da parte dell’amministrazione Di Giacomo, vi è stato l’invito a traslare la posizione del corpo di fabbrica al fine di “salvare il campo di calcetto sito nella stessa località Sant’Anna”;

- in data 28.01.2019, il professionista incaricato ha rimesso la revisione del progetto esecutivo relativo allo “stralcio I° lotto Funzionale”, senza ulteriori spese a carico dell’ente che ha agito nell’interesse generale per non eliminare il campo di calcetto, per l’importo complessivo di Euro 1.553.580,00 (già approvato con D.G. n. 7 del 04.02.2016) unitamente al progetto generale​ per avere la visione progettuale globale dell’opera completa con il relativo Q.T.E.;

- su questa revisione del progetto verte l’osservazione del MIUR, relativamente alla non ammissibilità delle spese tecniche, problema non affrontato nei tempi e nei modi dovuti dal Sindaco Di Fabio che trova il tempo e il modo per fare i selfie con i suoi politici di riferimento, per la propaganda diciamo, non certo per risolvere un problema tecnico nell’interesse generale della comunità come questo per il nuovo Polo Scolastico presso il MIUR;

- il centro sinistra ha lavorato per dare il nuovo Polo Scolastico a Monteodorisio grazie al forte impegno profuso dalla Regione Abruzzo guidata dal Presidente Luciano D'Alfonso;

Questi sono i fatti accaduti.

Muovere accuse gratuite senza conoscere ed approfondire l'evoluzione di atti e fatti, appare poco consono al ruolo amministrativo ricoperto.

Mi riservo di “Agire” nelle opportune sedi relativamente al comunicato del gruppo di maggioranza, pubblicato nella giornata di ieri sugli organi di stampa e sui social network, per tutelare il mio nome, l’operato mio e quello di tutti i componenti dell’Amministrazione che ho avuto l’onore di guidare dal 2004 al 2014, nell’interesse esclusivo dei cittadini di Monteodorisio.