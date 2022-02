PER MARCOVECCHIO (VALORE È ABRUZZO): “IL PROBLEMA NON È RISOLTO"

Le commissioni congiunte di Camera e Senato hanno approvato nella notte l'emendamento che, per il momento, salverà dalla chiusura i tribunali di Lanciano, Vasto, Sulmona e Avezzano, prorogandone le attività fino a tutto il 2023. “Un risultato indubbiamente importante, sul quale, però, bisogna continuare a lavorare tanto, senza distrazioni e con celerità, considerando che non siamo di fronte ad una soluzione definitiva.”

Sono queste le parole del Consigliere regionale di Valore è Abruzzo e Presidente della Seconda Commissione consiliare "Territorio, Ambiente e Infrastrutture" Manuele Marcovecchio, a seguito dell’accordo sulla proroga della chiusura dei tribunali di Vasto, Lanciano, Sulmona e Avezzano. “Attendiamo comunque il voto del Parlamento e scongiuriamo il rischio che possa ripetersi l’impasse, per taluni aspetti grottesca, verificatasi lo scorso luglio con lo stralcio di analoga norma in esame al Senato. Non perdiamo altro tempo, - prosegue Marcovecchio - perché non possiamo continuare a questuare, di anno in anno, proroghe all’infinito. Ci sono molti mesi per attuare un progetto valido e utile al mantenimento dei nostri Tribunali, autentici presidi di legalità e sicurezza."