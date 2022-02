Per D' Amico va promosso un ‘movimento civico’ per una strada che attraversi le fondovalli

Dopo la celebrazione della seduta del Consiglio Comunale di Vasto, che ha approvato all’unanimità una mozione che pone sul tavolo dell’ANAS la necessità ci ‘concordare’ un progetto condiviso dell’arretramento della SS 16, rischia nuovamente di cadere nel dimenticatoio tutta l’esigenza di avere collegamenti veloci e percorribili tra la zona litorale e le aree interne sempre più alle prese con carenza di servizi e calo continuo della popolazione residente.

Le due idee sul tavolo, quella che percorre le fondovalli Sinello, Cena & Treste con l’idea perseguita dal comune di Vasto, non sono ne competitive ne complementari ma semplicemente progetti diversi. Entrambi possono rappresentare un valido supporto a togliere il traffico veicolare pesante da Vasto e San Salvo Marina ma non hanno la medesima validità strategica, ne i costi ed i tempi per la realizzazione sono gli stessi quanto l’impatto sul territorio e l’ambiente.

Per l’idea che riguarda l’eventuale attraversamento delle fondovalli esiste già un anello naturale di strada preesistente e progetti di natura e costi diversi ultraventennali. E’ sempre stata, a parole, una priorità per le istituzioni e la politica del territorio affinchè il vastese fosse un entità fisica più unita tra la costa e l’area interna. L’altro riguarda solo esclusivamente la città di Vasto.

Questa verità va ripetuta per non cadere in confusione . Non deve calare il silenzio. L’idea di promuovere, unitamente ad altri cittadini ed amministratori dei comuni dell’entroterra, un ‘movimento civico’ che nasca dal basso che stimoli e solleciti la Politica non solo locale ma anche quella Provinciale e Regionale a fare presto per dar corso alla priorità della costruzione di una strada che attraversi le fondovalli non l’ho per nulla abbandonata; anzi è più viva che mai. Pubblicamente torno a sollecitare il Sindaco di Vasto, Francesco Menna, nella sua funzione di Presidente della Provincia di Chieti ed il Consigliere Carlo Moro, entrambi ampiamente sostenuti dal territorio, ad esercitare le loro funzioni di sintesi e dare forza, voce e determinazione per concretizzare questa idea che unisce e non divide il vastese.

Camillo D’Amico