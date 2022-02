Draghi si incazza perché i partiti non ubbidiscono ma...

Draghi si incazza perchè i partiti non ubbidiscono ma, cosa più clamorosa, si stupisce degli indisciplnati. La deformazione professionale e personale è il motivo di tanto stupore!!!il

Nella sua visione ed in quella dei portatori di interessi di cui è il ventriloquo, dopo la legittimazione dei partiti bisogna proseguire nell'obbiettivo che porti a compimento la assoluta delegittimazione della "Politica" ,ormai intralcio e campo minato del decisionismo. Lo stesso parlamento è obsoleto e inadeguato e, visto che non se ne può fare a meno (per ora), lo si aggira e si elude.

Abbiamo, quindi (come già detto da me ) più che un Governo, un Consiglio d' Amministrazione, di cui Lui è il Presidente ed i consiglieri sono il Ministro dell'Economia e quello della transizione ecologica. Tutti gli altri sono comparse .

Qualcuno dovrebbe avvisare quest'ultimi che, nella loro schizofrenia (sindrome di chi confonde la realtà con la fantasia) sono convinti del contrario!!!

In questa logica da S.P.A. gli "azionisti " vengono de-ideologizzati , perdono radici e valori , si svuotano dei contenuti della propria "missione". In questo scenario in cui la "politica" la si butta progressivamente nel bidone dell'indifferenziato si può comprendere la dichiarazione di Bettini secondo cui : " PD E LEGA POSSONO GOVERNARE INSIEME DOPO DRAGHI".