Open day vax dal 17 al 24 febbraio con l’Esercito al Palasport di San Salvo Marina

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Due nuove giornate aperte a tutti per vaccinarsi a San Salvo nel Palasport di via Magellano. Ancora open day, per la precisione domani, giovedì 17 febbraio, e il 24 febbraio.

Sul campo i militari dell’Esercito Italiano e gli uomini e le donne delle associazioni di Protezione civile comunali, la Croce Rossa e di volontariato cittadino.

“Abbiamo dato la nostra disponibilità a utilizzare il Palazzetto dello Sport di San Salvo Marina per altri due giovedì consecutivi per consentire le vaccinazioni aperte a tutti – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – anche a seguito delle valutazioni fatte nel corso della riunione del tavolo interistituzionale ‘Salus et Spes’ coordinato dal prefetto di Chieti Forgione”.

Vaccini senza prenotazione per tutti dai 12 anni in su, presso il Palazzetto dello Sport a San Salvo Marina con 0rario di apertura: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30