"I nostri ragazzi vogliono un mondo differente; li dobbiamo ascoltare ed imparare"

So quello che è accaduto a Torino nella manifestazione studentesca, il tentato assalto all’Unione Industriale, le aste delle bandiere usate a mo’ di bastoni contro i poliziotti, gli agenti feriti, una violenza ingiustificabile.

Se non era accettabile quando gli studenti sono stati dalla celere manganellati e lasciati sanguinanti sui marciapiede, inaccettabile è anche, ovviamente per me, il viceversa.

La faccio breve :gli studenti erano e sono incazzati. Come lo eravamo noi ,la mia generazione .Incazzati per i due compagni morti per l’alternanza scuola lavoro, incazzati di essere oggetti e non soggetti nella costruzione del vigente modello di scuola. Come volevamo esserlo noi.

Per come la vedo io, hanno ragione loro ed è ammirevole che da tre venerdì si prendano le piazze delle città. Sapete perché?

Perché fanno per la morte bianca di due studenti loro coetanei, QUELLO CHE NOI NON FACCIAMO PER TRE MORTI BIANCHE DI LAVORATORI AL GIORNO, PER MEZZO MILIONE DI INFORTUNATI ALL’ANNO!!

Forse, anche da queste ragazze e ragazzi, che, come quelli del Friday for future scendono in piazza il venerdì per rivendicare un modello di mondo differente, li dobbiamo ascoltare ed imparare.