L'INFANZIA BIMBO 2000 A LEZIONE DA MICHELINA MANCINI

Sono riprese nella mattinata del 21 febbrario le Settimane bio, interrotte a causa della pandemia, che si concluderanno a maggio con una Rievocazione storica a Fornelli, in provincia di Isernia, in cui saranno donati al Re Carlo III di Borbone, in visita all' antico Borgo medievale del Regno di Napoli i prodotti della terra allevati e coltivati naturalmente e biologicamente (e non intensivamente).

I prodotti, che nel corso di 22 settimane preparatorie (iniziate il 4 ottobre del 2021) vengono studiati e preparati con l'ausilio di mamme e nonne (dolci e pizze, marmellate e salumi, uova e frittate, polli e galline, agnellini e capretti, miele e saponi,...fino ad arrivare a 22), saranno donati al suddetto Re.

Il monarca, dopo il giro nel Borgo "girerà" i doni ricevuti dalle famiglie nobili (impersonate dai Plessi aderenti) al pubblico presente ovvero alle famiglie delle centinaia e centiaia di studenti appartenenti alla Rete scolastica abruzzese e molisana per la Biodiversità, composta dagli Istituti Ndd e Spataro di Vasto, Rodari e Bimbo 2000 di San Salvo, Cupello - Monteodorisio di Monteodorisio, Colli a Volturno e Riccia.

In questo video la Signora Michelina Mancini mostra ai bambini la frutta coltivata a San Salvo,a partire da uno dei frutti più antichi e sconosciuti: il pomelo e soprattutto illustra come le famiglie contadine facevano la marmellata.