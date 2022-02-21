GIOVEDI' A CHIETI GLI STUDENTI DIVENTANO GIORNALISTI...PER DAVVERO

GRAZIE AD UN PROGETTO DI ANS E .NET CON LA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA

| di Orazio Di Stefano
| Categoria: Attualità
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GIOVEDI' A CHIETI GLI STUDENTI DIVENTANO GIORNALISTI...PER DAVVERO, GRAZIE AD UN PROGETTO DI ANS E .NET CON LA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA. L'EVENTO IN PRESENZA SI SVOLGERA' NELLA SALA DELLA PROVINCIA DI CHIETI, MA SARA' POSSIBILE SEGUIRLO IN DIRETTA STREAMING SULLE PAGINE FACEBOOK DI FRENTANIA.NET E TRIGNO.NET E DI ALTRE PAGINE DELLA NOSTRA RETE

Orazio Di Stefano

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