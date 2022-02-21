GIOVEDI' A CHIETI GLI STUDENTI DIVENTANO GIORNALISTI...PER DAVVERO
GRAZIE AD UN PROGETTO DI ANS E .NET CON LA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA| di Orazio Di Stefano | Categoria: Attualità
GIOVEDI' A CHIETI GLI STUDENTI DIVENTANO GIORNALISTI...PER DAVVERO, GRAZIE AD UN PROGETTO DI ANS E .NET CON LA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA. L'EVENTO IN PRESENZA SI SVOLGERA' NELLA SALA DELLA PROVINCIA DI CHIETI, MA SARA' POSSIBILE SEGUIRLO IN DIRETTA STREAMING SULLE PAGINE FACEBOOK DI FRENTANIA.NET E TRIGNO.NET E DI ALTRE PAGINE DELLA NOSTRA RETE