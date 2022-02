PER MARCOVECCHIO DI "VALORE E’ ABRUZZO“ IL REGOLAMENTO DELLE CONCESSIONI IDRAULICHE E DEMANIALI APPROVATE CONCRETO STRUMENTO PER ENTI LOCALI”

“Tra i punti all’ordine del giorno, il Consiglio regionale, nella seduta del 24 febbraio, ha approvato all’unanimità il regolamento al 'Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie' con specifico riferimento alle 'Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche'. In particolare, il provvedimento va a disciplinare i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni idrauliche e di aree appartenenti al demanio idrico fluviale, nonché i criteri per il calcolo degli eventuali canoni.”

Queste le parole del Consigliere regionale di Valore è Abruzzo Manuele Marcovecchio a seguito dell’approvazione della norma. “L’obiettivo non è solo quello di innovare e semplificare le procedure - aggiunge Marcovecchio - ma anche di articolare uno strumento che in maniera organica diventi un punto di riferimento rispetto alla complessità della materia. Il regolamento, inoltre, risponderà concretamente alle reali esigenze degli enti locali, che, in caso di sopravvenuti elementi ostativi, potranno fare affidamento ad una normativa chiara e puntuale.”