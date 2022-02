IL 4 MARZO PRIMO INCONTRO DEL CORSO GRATUITO DI VIDEO -LAB

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Venerdì 4 marzo alle ore 18.30 presso il Centro Berlinguer partirà il corso di videomaking promosso dal Progetto Giovani a cura di Kevin Zingarelli.

“Il corso gratuito nasce con l'idea di offrire ai giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni un’opportunità formativa che consentirà - ha evidenziato il sindaco Francesco Menna - di acquisire competenze tecniche e ottenere alla fine del corso un attestato”.

“Lo scopo del laboratorio - dichiara l'assessora alle Politiche Giovanili, Paola Cianci - è quello di fornire le nozioni base a coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della produzione video. Nello specifico si tratterà delle tecniche di esposizione, della differenza tra le varie macchine fotografiche-cinematografiche e obiettivi fino ad arrivare ad alcuni accenni relativi alla post-produzione. Al termine del corso si avrà una conoscenza sufficiente per poter iniziare a realizzare i primi video e montaggi per auto-produzioni. Una bella esperienza formativa per le nuove generazioni che vogliono coltivare una passione, iniziare un percorso di studi attinente e approcciarsi al mondo del lavoro”.