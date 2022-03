FABIO TRAVAGLINI INTERVIENE SULLA SICUREZZA CITTADINA

Ho letto con grande attenzione il post di Gianluca Carusi e anche io, purtroppo, mi trovo a constatare la situazione che denuncia. Anch'io ho provato lo stesso senso di angoscia e di impotenza.



Da troppi mesi ormai #SanSalvo è su tutte le pagine di cronaca per la sicurezza. La nostra città è diventata ostaggio di ladri che, senza scrupolo e in maniera indisturbata, stanno mettendo a segno, anche in pieno giorno, numerosi furti nelle case creando, oltre che notevoli danni, anche paura tra i cittadini che non si sentono più sicuri neanche nelle loro case.



San Salvo non può e non deve essere vista come una città insicura e non può neanche essere lasciata nelle mani di organizzazioni malavitose come dimostrano gli ultimi accadimenti, perché oltre a destare molta preoccupazione accendono un campanello d'allarme serio e preoccupante che non può cadere nel silenzio.



Ringrazio le forze dell’Ordine per il lavoro che stanno facendo.



Ma anche noi amministratori locali dobbiamo dare una risposta forte e decisa, cominciando a batterci per potenziare per prima cosa i corpi di Polizia Locale del territorio, anche unificandoli. Non è più accettabile, per esempio, che a San Salvo i vigili siano rimasti in pochissimi a lavorare e senza nemmeno una caserma vera e propria. Dobbiamo ricostruire quei servizi che negli ultimi 10 anni non sono stati potenziati. Dobbiamo rimettere al centro la sicurezza.



Grazie Gianluca per per avermi taggato in questo post. Darò il mio contributo per la sicurezza dei cittadini, e per lo sviluppo della nostra città.