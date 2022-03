Lettera aperta della De Nicolis: "il sindaco Magnacca un esempio per tutte noi"

Cara Tiziana,

nel giorno della festa della donna colgo l’occasione per ringraziarti di questi dieci anni di grande lavoro che hai svolto a servizio della nostra comunità. Come sindaco e come donna. Perché non solo sei stata la prima donna nella storia della nostra città a vincere le elezioni, ma soprattutto perché hai dimostrato che una donna può vincere e, poi, anche ben amministrare. Una donna indipendente con il proprio lavoro. Una donna realizzata con la propria famiglia. Una donna impegnata con i propri valori. Una donna può essere tutte queste cose ed anche un ottimo sindaco.

Grazie al tuo impegno quotidiano le donne di San Salvo, in questi dieci anni, hanno potuto constatare e verificare che sì, si può. Che se si vuole in una società aperta, democratica e liberale tutto è possibile, anche per una donna. Se ci si impegna, se si lotta, se si è tenaci si possono ottenere grandi risultati. Nella vita personale e nell’impegno a favore degli altri. Tiziana, tu a San Salvo hai aperto la strada. Sei stata un esempio, per tante. Certamente lo sei stata per me. Affronto questa sfida elettorale con la consapevolezza di ereditare un’importante opera amministrativa realizzata da te e dalla tua squadra. Grazie a voi, oggi, San Salvo è tante cose positive e potrà essere sempre di più.

Grazie alla tua testimonianza politica ho la serenità di rivolgermi ad un elettorato che ha maturato una esperienza decisiva: i sansalvesi sanno che scegliere una donna per sindaco è un’ottima opportunità.

Non voglio scadere nello stereotipo sui generi. Ma non si può negare che le donne che concorrono alle cariche elettive, con voto diretto, il più delle volte sono appassionate, pronte al sacrificio, attente alle esigenze di tutti e dei più deboli in particolare. Le città devono solo avere la fortuna di sperimentare le loro doti. San Salvo ha avuto questa fortuna e, soprattutto, l’intelligenza di sceglierti.

Ora tocca a me ed alla mia squadra accogliere la rinnovata fiducia della città e dimostrare che scegliere un sindaco donna è ancora una scelta giusta.

Grazie Tiziana e buona festa della donna, mi impegnerò affinché quanto da te creato continui a crescere".