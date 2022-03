SALVINI, PUTIN E IL PARADOSSO SANSALVESE

Un nostro affezionato lettore ci ha inviato questa immagine, in cui in una metà si vede Salvini con la maglietta di Putin e nell' altra l' ordine del giorno dell'odierno Consiglio comunale (di cui diamo conto in altra parte del giornale).

Il perspicace creatore del collage da noi pubblicata ci fa notare che la mozione non è stata presentata dalla Marinelli (iscritta a Fratelli d' Italia) o da Sarchione (rimasta civica) o dallo stesso presidente Spadano (non più iscritto ad alcun partito), ma è stata presentata da Carla Esposito, che è iscritta alla Lega di Salvini, come l' assessore Tony Faga, come il sindaco uscente Tiziana Magnacca e come il candidato sindaco Emanuela De Nicolis.

Se i leghisti di San Salvo hanno dimenticato che il loro leader Matteo Salvini indossava la maglietta con Putin, non l' ha dimenticato un sindaco di centrodestra della Polonia. Anche la città di San Salvo si ricorda dei repentini cambi di strategie e posizioni dei leghisti nazionali e locali