Nasce Valsinello.net

Alla piattaforma Cittanet.it si aggiunge Valsinello.net, un nuovo sito d’informazione che comprende tutte le comunità limitrofe al Sinello, per valorizzare questi bellissimi territori, ricchi di storia, di cultura, tradizioni, di enogastronomia, fatte di persone resilienti, che credono nella condivisione e nella solidarietà.

“Ogni volta che apriamo una piattaforma si rinnova l’emozione della prima apertura. È come se nascesse un figlio. Quest’anno ne abbiamo aperti due- tre e siamo veramente molto soddisfatti" commenta Antonio Cilli, editore con Francesco Spina di Cittanet.net.

“Cittanet crede nel giornalismo partecipativo e nell’informazione libera. È un network di piattaforme web di informazione locale pensato dalla società .Net sas che ne è affiliante e franchisor. Spiega Antonio Cilli. “La prima piattaforma web è stata aperta il 7 luglio del 2001. Ogni piattaforma è retta da un editore, affiliato o franchisee, che solitamente è un’associazione culturale, un editore capace di elaborare contenuti di valore e strategie di marketing territoriale e forse di cercare il genius loci in una circoscrizione di circa 30.000 abitanti. Attualmente Cittanet conta 26 piattaforme web di informazione locale in Italia e Valsinello.net è la 27esima. Siamo promotori del giornalismo partecipativo sin dal 2009, aprendo le piattaforme alla partecipazione dei cittadini con lo “Spazio Aperto”. Proprio per questo Cittanet è citata nella voce “giornalismo partecipativo” di Wikipedia come una delle prime piattaforme italiane.”

“La particolarità di Valsinello.net”, spiega Rosaria Spagnuolo, tra gli amministratori del sito,” è che è gestito da una ricca redazione, fatta di tante persone appassionate del proprio territorio che mettono a disposizione le proprie energie per valorizzare la propria comunità. Collaborano: Marianna Forgione, Alessio Di Florio, Valentina Ubaldi, Silvia Iafrolla, Selim Squillace, Roberta Mele, Mirella Moretta, Mariangela Frani, Filippo Sammartino, Chiara Zocchi, Andreana Colangelo, Ramona Massacesi. Ognuno di loro vuole dare voce al proprio luogo, al proprio territorio, vuole raccontarlo per evidenziare le potenzialità uniche e irripetibili che ogni comunità possiede”.

L’inaugurazione di Valsinello.net, che è nato il 31 gennaio 2022, ci sarà Sabato 12 marzo 2022 alle ore 17 nella Sala Consiliare del Comune di Cupello.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Graziana Di Florio e dell’Assessore alle politiche sociali, Giuliana Chioli, interverranno: Antonio Cilli e Francesco Spina, editori.net, tutta la redazione di Valsinello.net, Manuele Marcovecchio, Consigliere Regione Abruzzo, Nicola D’Adamo, Luigi Spadaccini come Assostampa, Giuseppe Galasso, consigliere Ordine Giornalisti d’Abruzzo, Orazio Di Stefano, Trigno.net, Sindaci e referenti dei Comuni della Valsinello.

Sono previste letture di Giuliana Antenucci con l’accompagnamento musicale di Vincenzo Ricciardi al clarinetto.

“Un paese ci vuole, non fosse per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. ” Cesare Pavese

È possibile prenotare la presenza con l’email: redazione@valsinello.net