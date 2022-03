FABIO TRAVAGLINI HA OSPITATO ANGELO SOLLAZZO E DOMENICO MERLINO

Nel pomeriggio di lunedì 7, presso la Pmi services, Fabio Travaglini ha ospitato l' on. Angelo Sollazzo e l' ing. Domenico Merlino, rispettivamente presidente nazionale della Confederazione degli italiani nel mondo e presidente regionale in Abruzzo della stessa Confederazione. Si è discusso dell' imminente congresso regionale della Cim Abruzzo, del congresso mondiale che si terrà a Cuba dal 10 al 13 maggio prossimi e delle summer school per i figli degli italiani all'estero che la Pmi sta progettando per la prossima estate nel castello di Macchiagodena.

Il responsabile dell' Ufficio Pmi service Orazio di Stefano, al termine dell' incontro, ha dichiarato: “ Sono soddisfatto della sinergia che si va costruendo tra l'organismo formativo di cui è fondatore Fabio Travaglini e la Confederazione di cui è fondatore Angelo Sollazzo, perché i rispettivi Enti si attrezzano per raggiungere gli innumerevoli abruzzesi e molisani nel mondo, generando flussi di ingresso da parte dei cosiddetti delle radici, su cui stiamo lavorando con la nostra Aps Nicola Dario, Lorenzo Coia, io e tanti amministratori locali e che presto daranno grosse chances al territorio”