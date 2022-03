Futuro Ã© Sviluppo per Vasto ringrazia Castaldi, D' Alfonso e Di Girolamo

Intendiamo dimostrare il nostro ringraziamento al senatore Castaldi, insieme ai senatori Di Girolamo e D’Alfonso, hanno proposto una interrogazione al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, affinché la società Anas Spa convochi di sua iniziativa il dibattito pubblico come regolato dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76 e segnatamente dall’Art. 3. ambito di applicazione - comma 4.



La nostra richiesta, sollecitata e rappresentata come gruppo consigliare di Futuro & Sviluppo per Vasto, è stata inviata venerdì 4 marzo. Castaldi, assieme ai Senatori D'Alfonso e Di Girolamo hanno accolto la nostra richiesta solo dopo pochi giorni. Lo strumento del dibattito pubblico, previsto per le grandi opere per noi è fondamentale.



Consapevoli che questo è il giusto percorso per coinvolgere i cittadini di Vasto, ci auguriamo che nel più breve tempo possibile si possa procedere alla realizzazione del dibattito sulla variante della SS.16, e che questo possa essere in via definitiva il vero punto di partenza per la realizzazione dell’infrastruttura.



--