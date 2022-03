FABIO TRAVAGLINI AL PRIMO SPEED DATE DI SAN SALVO

Sabato pomeriggio con i ragazzi di Officina Culturale 66050 che hanno organizzato il primo Speed Date culturale in Città.

Quattro tavoli di lavoro e confronto in cui a turno si può esprimere la propria idea su un argomento importante da proporre per migliorare la nostra Città.

Nessun relatore, nessun testo già preparato, ma tanti spunti interessanti in un clima vivace e stimolante.

Grazie ai ragazzi del team per aver organizzato questo bellissimo evento al Centro Culturale "Aldo Moro"!Sabato pomeriggio con i ragazzi di Officina Culturale 66050 che hanno organizzato il primo Speed Date culturale in Città.

Quattro tavoli di lavoro e confronto in cui a turno si può esprimere la propria idea su un argomento importante da proporre per migliorare la nostra Città.

Nessun relatore, nessun testo già preparato, ma tanti spunti interessanti in un clima vivace e stimolante.

Grazie ai ragazzi del team per aver organizzato questo bellissimo evento al Centro Culturale "Aldo Moro"!Sabato pomeriggio con i ragazzi di Officina Culturale 66050 che hanno organizzato il primo Speed Date culturale in Città.

Quattro tavoli di lavoro e confronto in cui a turno si può esprimere la propria idea su un argomento importante da proporre per migliorare la nostra Città.

Nessun relatore, nessun testo già preparato, ma tanti spunti interessanti in un clima vivace e stimolante.

Grazie ai ragazzi del team per aver organizzato questo bellissimo evento al Centro Culturale "Aldo Moro"!Sabato pomeriggio con i ragazzi di Officina Culturale 66050 che hanno organizzato il primo Speed Date culturale in Città.

Quattro tavoli di lavoro e confronto in cui a turno si può esprimere la propria idea su un argomento importante da proporre per migliorare la nostra Città.

Nessun relatore, nessun testo già preparato, ma tanti spunti interessanti in un clima vivace e stimolante.

Grazie ai ragazzi del team per aver organizzato questo bellissimo evento al Centro Culturale "Aldo Moro"!Sabato pomeriggio con i ragazzi di Officina Culturale 66050 che hanno organizzato il primo Speed Date culturale in Città.

Quattro tavoli di lavoro e confronto in cui a turno si può esprimere la propria idea su un argomento importante da proporre per migliorare la nostra Città.

Nessun relatore, nessun testo già preparato, ma tanti spunti interessanti in un clima vivace e stimolante.

Grazie ai ragazzi del team per aver organizzato questo bellissimo evento al Centro Culturale "Aldo Moro"!Sabato pomeriggio con i ragazzi di Officina Culturale 66050 che hanno organizzato il primo Speed Date culturale in Città.

Quattro tavoli di lavoro e confronto in cui a turno si può esprimere la propria idea su un argomento importante da proporre per migliorare la nostra Città.

Nessun relatore, nessun testo già preparato, ma tanti spunti interessanti in un clima vivace e stimolante.

Grazie ai ragazzi del team per aver organizzato questo bellissimo evento al Centro Culturale "Aldo Moro"!Sabato pomeriggio con i ragazzi di Officina Culturale 66050 che hanno organizzato il primo Speed Date culturale in Città.

Quattro tavoli di lavoro e confronto in cui a turno si può esprimere la propria idea su un argomento importante da proporre per migliorare la nostra Città.

Nessun relatore, nessun testo già preparato, ma tanti spunti interessanti in un clima vivace e stimolante.

Grazie ai ragazzi del team per aver organizzato questo bellissimo evento al Centro Culturale "Aldo Moro"!

FABIO TRAVAGLINI AL PRIMO SPEED DATE DI SAN SALVOFABIO TRAVAGLINI AL PRIMO SPEED DATE DI SAN SALVO