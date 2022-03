DIBATTITO PUBBLICO "LOCALE" SULLA VARIANTE SS 16

Questa mattina ho partecipato all’importante incontro pubblico promosso dal Sindaco di Vasto Francesco Menna sulla dibattuta questione dell’arretramento della SS 16. Al di là dei contenuti dei vari ed autorevoli interventi è emersa la necessità che il territorio si unisca tutto intero su una sola idea progettuale. Un'altra verità si è, FINALMENTE, cristallizzata che l’idea progettuale del passaggio per il già esistente tratto stradale delle fondovalli Sinello, Cena, ponte Moro e Treste con sbocco a San Salvo Marina è altra cosa; diversamente ne rappresenta solo una valida alternativa che si può realizzare in tempi più brevi e con fondi pubblici molto più limitati.

Bene hanno fatto Francesco Menna, nel suo ruolo di Presidente della Provincia, e Carlo Moro, quale Consigliere espressione del territorio nello stesso Ente, a dare forza a questa idea nella riunione che hanno tenuto ieri sera a Vasto; laddove vorranno condividere, partecipando l’iniziativa su forma e contenuto, anche eventuali altri atti formali da votare nei Consigli Comunali del territorio, il gruppo di ‘Insieme per Cupello’ che mi onoro di presiedere anche nel triste ruolo di minoranza, si dichiara disponibile a sostenerlo e votarlo anche per sopperire alla solita mancanza politica ed istituzionale certificata dal Centro destra che guida Cupello.

In merito alla riunione di questa mattina, al di là di tante buone intenzioni espresse da tutti, osservo solo che non è più l’ora di continuare nella sagra delle posizioni e dei progetti ma va trovata una veloce sintesi per non perdere il finanziamento stanziato dall’ANAS così come è importante che tutto il vastese concorra a definire una soluzione che unica e non divida il territorio.

Più Vasto e San Salvo condividono con il territorio maggiormente saranno forti e credibili meno lo faranno e più saranno soli e deboli.