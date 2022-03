Tanti auguri a Jacopo Rusi!

Buon 18esimo compleanno a Jacopo Rusi, studente del Liceo Classico Pudente di Vasto e nostro collaboratore, da parte del Direttore di Frentania.net Orazio Di Stefano, del vice-Direttore Lidia Favia e della Redazione degli studenti della provincia di Chieti.





Lo ringraziamo per il supporto tecnico che quotidianamente ci dà, indispensabile per l’uso ottimale dei nuovi mezzi tecnologici che abbiamo a disposizione. Gli auguriamo, in questa ricorrenza così importante, una vita piena di felicità e di successi.