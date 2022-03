Attivamente a gentile richiesta illustra l'attività per i ragazzi da 6 a 10 anni

L' associazione Attivamente a gentile richiesta, vi illustra l'attività per i ragazzi da 6 a 10 anni...PAINTING DIAMOND, dove piccole perline, "diamanti" appunto, vengono applicate con una penna speciale su una base adesiva con personaggi di varia scelta, che poi, una volta terminata la figura, diventa un adesivo brillante e originale, che personalizzerà gli oggetti dei vostri figli.

Sono disponibili diversi personaggi, per i maschietti e femmine non c'è da preoccuparsi! AttivaMENTE vi aspetta per questa nuova esperienza sabato 19 Marzo alle 16:30, sarà un pomeriggio BRILLANTE. Necessaria celere prenotazione.