Un omaggio ai papà così stressati, super impegnati, ma che hanno sempre tempo per tutto e tutti. Nel giorno della loro festa, AttivaMENTE Vi aspetta per preparare insieme un piccolo omaggio per ognuno di loro. Sabato 19 Marzo alle ore 10:30 Presso la sede in Corso Garibaldi si festeggerà insieme questo importante giorno. È necessaria la prenotazione celere con messaggio. Lo staff di AttivaMENTE.