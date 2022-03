NOMINATI DUE ASSESSORI IN PIENA CAMPAGNA ELETTORALE

Pubblichiamo in altre parte del sito il comunicato di nomina dei due nuovi assessori. Ma ci chiediamo perché nominare a due mesi dalle elezioni due nuovi assessori, visto che si era detto che le dimissioni dei predecessori non erano necessarie, poiché la Giunta nell' ultimo periodo elettorale è in carica per i cosiddetti "affari correnti".

È evidente che la comunicazione è una cosa e la realtà è ben altra. Si era voluto comunicare che Marcello e Raspa potevano non dimettersi vista l' ordinarietà del periodo elettorale. Mentre si è voluto nominare due nuovi assessori proprio per il periodo elettorale. Ovvero per recuperare colui che fu predecessore nella carica di coordinatore proprio del dimissionario Marcello. E colei che, schierata con Lippis, era arrabbiata perché fatta fuori alle ultime elezioni provinciali.

Ora è probabile che i due neo assessori si (ri)candidino con la maggioranza uscente. E in questo periodo un (ri)candidato è sempre meglio di un ex candidato - deluso.