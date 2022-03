PRESENTATE NOVE PAGINE SOCIAL PER IL TURISMO DELLE RADICI

Mercoledì 23 marzo sono state presentate nella sala consiliare di Cupello nove pagine social dedicate ai rispettivi concittadini residenti nel mondo. La presentazione rientra nelle attività istituzionali che l’Asp “Energie per le radici” sta mettendo in campo per costituire delle Reti finalizzate a rigenerare le microcomunità, tra cui la costituzione di comunità energetiche, la socioterapia senile, il recupero delle terre incolte e il turismo delle radici. Proprio in quest’ ultimo asset va inquadrato l’evento di Cupello a cui ha partecipato da remoto Tiziana Nicotera.

I lavori sono stati aperti dal sindaco di Cupello Graziana Di Florio e chiusi dal consigliere regionale Manuele Marcovecchio. A presentare le pagine sono stati per cupellesi nel mondo: l’assessore Giuliana Chioli, con Marianna Forgione e Roberta Mele; per monteodorisiani nel mondo: la consigliera Angela Menna con Nicola Piccirilli; per sansalvesi nel mondo: Mimmo Di Nardo con Claudia Caruso; per tufillesi nel mondo: l’assessore Lorella Ferrara; per Castiglione M.M. nel mondo: la consigliera Dina Consilvio con Lorenza Magnacca; per filignanesi sparsi nel mondo: il consigliere Lorenzo Coia e Antonino MInchella; per macchiagodenesi nel mondo: il sindaco Felice Ciccone e l’assessore Luciana Ruscitto; per jelsesi nel mondo il consigliere Antonio Valiante coi creatori della pagina; per acquavivesi nel mondo il sindaco Francesco Trolio ed il consigliere Oscar Vetta.

Hanno commentato le pagine la rappresentante del Comites Canada Giovanna Giordano con concittadini residenti in Argentina, Australia, Brasile, Francia e Belgio.

Il presidente dell’Aps Nicola Dario ha chiesto ai sindaci di nominare un assessore o consigliere delegato ai rapporti coi propri cittadini nel mondo. Alcuni rappresentati di comunità che avevano seguito la diretta della manifestazione hanno chiesto di entrare nella Rete.