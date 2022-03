Per Castaldi le spese per armi sono sconsiderate

Voglio ricordare al collega che il suo compagno di partito e ministro della Difesa Guerini dichiarava nel novembre del 2019 che quell'impegno, cito testualmente, 'non è realisticamente realizzabile'. E lo diceva prima del Covid e dell'impennata dei prezzi dell'energia e dei carburanti, prima che ci trovassimo costretti a investire risorse mai viste per far fronte a queste emergenze".