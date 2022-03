27 Marzo 2022: prima camminata di AttivaMENTE APS sulla pista ciclabile

AttivaMENTE APS ha finalmente fatto la prima camminata/escursione con 16 bambini della primaria e 5 della secondaria di primo grado. Mentre si camminava, loro in coppie casuali hanno socializzato e alla fine della camminata è stato detto loro che avrebbero dovuto almeno sapere tre cose l' uno dell' altro in modo da stimolarli a creare nuove amicizie. Esperimento riuscito, infatti molti di loro hanno chiaccherato e scoperto di avere cose in comune e nei giochi successivi non hanno voluto cambiare compagno. All' aria aperta i giochi da fare sono innumerevoli, e loro alternavano un gioco in movimento a uno seduto.

In questo modo chi magari è meno portato o meno resistente nella corsa, ha potuto emergere in giochi di ragionamento, e viceversa. Il nostro obiettivo è proprio questo: far emergere ciascuno con le sue peculiarità e abilità, perché ogni bambino è diverso e speciale a suo modo, sta a noi valorizzare ciascuno di loro e trovare la giusta chiave per farlo rilassare e di conseguenza socializzare. Poi una bella merenda, e via, siamo tornati al punto di incontro con i genitori.

Tre ore di movimento e divertimento con cose semplici. AttivaMENTE come dice sul suo nome, ha fatto del movimento tra coetanei il suo fondamento, essere attivi e stare all' aria aperta riattiva la mente e i ragionamenti per essere più pronti ad affrontare una nuova settimana. Sicuramente domani, sui banchi di scuola, si ricorderanno delle risate con i nuovi amici di questa giornata.