SI VOTA IL 12 GIUGNO...NONOSTANTE QUALCUNO...

Si legge sul profilo di Fabio Travaglini: " Qualcuno in questi giorni ha provato a confondere le idee ipotizzando il rinvio delle elezioni…

Cari amici, vi confermo che la data delle elezioni sarà il 12 giugno, come deliberato oggi dal Consiglio dei Ministri. Sarà il giorno in cui scriveremo insieme una nuova storia per la nostra città!

Il riferimento di Travaglini è probabile che si riferisca al comunicato di nomina degli assessori, in cui veniva ipotizzato che ci fosse un rinvio. Ma si trattava solo di voci, tanto che lo stesso Fabio Raspa, in una sua intervista, aveva confutato l'azzardata tesi, precisando che si trattasse di una giustificazione. Giustificazione che oggi si rileva per quella che era: una giustificazione…propagandistica.

Il nostro consiglio è di stare attenti alla comunicazione. Abbiamo visto quel che è successo a livello nazionale: prima tutti a parlare di covid coi virologi su tutti gli schermi. Poi d'incanto il covid “sparisce” e gli schermi vengono occupati…militarmente…dai generali che iniziano a parlare di guerra…dopo la guerra si “riparlerà” di crisi. I media oggi vengono usati per far credere ciò che si vuole far credere.

A livello locale può accedere la stessa cosa se non mettiamo in discussione ciò che ci vogliono far credere con un'attenta e consapevole lettura.