È comparsa sul sito ufficiale del Comune di San Salvo questa locandina con un comunicato che annuncia l' evento.

Non compare sulla locandina il logo del Comune. Non compaiono all' albo atti afferenti il Comune per l' evento. E per giunta sulla locandina compare un numero di telefono privato.

Quindi si tratta di "pubblicità elettorale" poiché - come è noto - quest' anno si vota. O peggio, potrebbe trattarsi di "pubblicità istituzionale" in favore di un privato.

#Cerchiamo di essere seri