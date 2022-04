"I 5.000.000 DI EURO PER IL LUNGOMARE NON SONO CERTI"

Seconda puntata della rubrica elettorale “Un Caffè con Ods”. Ospite di oggi 12 aprile è stato Fabio Raspa, candidato con Azione politica, una delle liste a sostegno di Fabio Travaglini.

L’ospite odierno ha spiegato la sua posizione sui 5.000.000 di euro del Pnrr, che con un post su Facebook il sindaco aveva comunicato di aver ricevuto per i lavori sul lungomare. Raspa ha smontato la tesi della Magnacca, sostenendo che bisogna aspettare lo scorrimento della graduatoria, pregando che ci siano delle rinunce da parte delle Amministrazioni già beneficiare. Del resto ha affermato: “se fosse vero la tesi del sindaco non si comprende perché i 5.000.000 di euro non li ha iscritti in bilancio".

Circa la motivazione della sua uscita dal centrodestra, Raspa ha ribadito che sposa il progetto politico di Travaglini, perché si è posto in maniera educata, umile e soprattutto in modo inclusivo.

Questo il video integrale del secondo Caffè con Ods