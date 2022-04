Sacra Processione del VenerdÃ¬ Santo a Palmoli

Da un'idea e proposta del Coro Polifonico"Palmula Nova", la Sacra Processione del Venerdi Santo, nella piccola comunità di Palmoli (CH), sarà animata con la rievocazione del Canto del Miserere di Selecchy, quasi ad imitazione di quello della città di Chieti. In questo momento storico difficile e pieno di avvenimenti avversi che l'umanità sta vivendo, col canto del Miserere si vuole riaccendere un lume di speranza, si vuole rivivere la Spiritualità Cristiana che nei secoli ci ha accompagnato e ci ha trasferiti in un'altra dimensione di vita. Oltre al Coro Polifonico Palmula Nova, si ringraziano il Maestro Angelo Tristani, direttore, e il Parroco Don Nicola Carpineta per la sua disponibilità e per aver consentito l'esecuzione e la rievocazione del Miserere. Non si può allontanare lo sguardo dalla ferocia e ingiustizia della guerra e dall'enorme emergenza sanitaria del Covid 19. Che il Signore stenda la sua mano guaritrice e consenta la fine di tutto questo. Si coglie l'occasione per augurare a tutti una Serena Pasqua.