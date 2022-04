Terza puntata della rubrica elettorale “Un Caffè con Ods”. Ospite di oggi 13 aprile è stata Silvia Di Virgilio, candidata a sostegno di Fabio Travaglini.

L’ospite odierno ha parlato della “femminilizzazione nella politica”, evidenziando come talune donne in politica appaiano donne, ma in realtà esercitano il potere come tanti maschi. E’ il caso anche della nostra San Salvo? Lo scoprirete ascoltano l’intervista integrale qui sotto.