PER LE FESTIVITA’ PASQUALI A VASTO

E’ in programma in Piazza Rossetti dal pomeriggio del 16 al 18 aprile il Mercatino di Pasqua, organizzato in collaborazione con l’associazione AMIP, in cui esporranno: antiquari, hobbisti, artigiani e tanti altri. Sono previsti inoltre alle ore 18:00 di domenica 17 e lunedì 18 aprile gli spettacoli di intrattenimento con gli sbandieratori normanni di Luceria (Reggio Emilia) e la mascotte della Walt Disney”.

In occasione del periodo pasquale nei locali pubblici cittadini fino alle 02:00 del mattino, ma solo nei giorni sabato 16 e domenica 17 aprile, sarà consentita la musica. È quanto stabilito dall'ordinanza n. 29 del 3 aprile 2022.

“Abbiamo autorizzato la musica in questi soli giorni - spiegano il sindaco Francesco Menna e l’assessore al Commercio, Anna Bosco - per venire incontro alle attività commerciali, che hanno fatto richiesta di poter organizzare eventi all’aperto con band musicali. Invitiamo tutti - concludono sindaco e assessore - a vivere in sicurezza questi giorni rispettando le regole anti Covid -19”.