SCOMPARE PADRE CARLO MARISI, GIA' PARROCO A PALMOLI

Sei partito per il tuo ultimo viaggio, in silenzio come al solito, non con la tua recente Punto né con la tua Fiesta bianca e nemmeno con il tuo pulmino fiat con cui venivi a prendere tutti i ragazzi come me che al catechismo preferivano stare insieme a giocare. Sei partito questa volta guarda caso, senza dare nemmeno un piccolo colpo di tosse per schiarire la voce. Quasi a significare vado via nel silenzio più assordante di sempre. Sei stato la Storia di questa nostra comunità palmolese che tanto amavi e a cui tanto hai dato. Sei stato qui da quando eri poco più che ragazzino in seminario con gli altri confratelli ed è qui che per oltre 40 anni hai servito la tua e nostra comunità.

C'è poco da fare. Padre Carlo è stato il parroco che più ho amato nella sua lunga permanenza, nella sua lunga vita qui a Palmoli. Sono cresciuto con te, sei tu che mi hai dato il sacramento del Battesimo, ed è forse per questo che ti ho sempre voluto bene. Una persona mite, silenziosa, umile che viveva con poco.

Quando la Sacra Famiglia decise di chiudere la sede di Palmoli, ho subito pensato a te.A te perché eri sei e sarai parte della storia di questo nostro paese. Ogni palmolese vicino e lontano ti vorrà sempre bene. Perché tu ne hai sempre voluto a noi tutti noi.

Ho scelto queste 4 foto. Le più significative che ho avuto il piacere di scattare con te. Nelle lunghe cene e nella lunga vita con il comitato feste, quando siamo venuti a Roma a Santa Bibbiana per tornare a Palmoli in occasione delle feste( non dimenticherò mai quel giorno che siamo venuti a prenderti, siamo usciti da Roma senza navigatore, ricordavi tutto a memoria persino i semafori a 87 anni, incredibile) , nelle tue immancabili partecipazioni agli eventi palmolesi e il momento in cui hai dedicato l ultimo saluto a palmoli, alla sua comunità in una semplice foto inviatami da Padre Antonio.

Questo sei stato per tutti noi. Un parroco semplice umile e vicino alla gente. Non potrò mai dimenticare il tuo dito alzato per salutare. Dicevi che si risparmiava tempo.

A nome di tutta la comunità palmolese, a nome del Comitato Feste Palmoli e nome mio personale, caro Padre Carlo ti auguro buon viaggio e buona nuova vita.