E' stato presentato a San Salvo il Libro per bambini" Il gambero rosso"

DI SEGUITO LA SINOSSI

Red è un gatto speciale: passa le sue giornate da solo, sdraiato sotto un cespuglio dove nessuno può vederlo, ad annusare i fiori oppure a osservare gli uccelli e le farfalle volare liberi nel cielo. Ha pochi amici perché non riesce a camminare bene, e di conseguenza a saltare e a cacciare come tutti i felini che si rispettino. Quando gli altri animali del vicinato si riuniscono per organizzare la festa di compleanno della cagnolina Bea, Red è l'unico a non essere stato invitato e inizia a interrogarsi su come possa dimostrare a tutti agli invitati che, seppur diverso, anche lui ha delle qualità meritevoli di esser condivise e per cui farsi apprezzare.