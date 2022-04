In morte di Antonietta Del Bonifro e Maria Sorgente

La famiglia dell’Associazione Amici degli Anziani e del Coro delle Nonne piange la scomparsa di due amiche. ‘Maria Sorgente e Antonietta del Bonifro ci hanno lasciate’, dice una Angela Poli Molino, presidente dell’Associazione, profondamente addolorata.

‘I ricordi delle cose che abbiamo condiviso con loro, e con tutte le persone che ora non ci sono più a cominciare dalla maestra Emilia D’Adamo e dal fisarmonicista Giuseppe Della Penna, spaziano nel tempo – aggiunge la Poli - Impossibile dimenticare le loro voci e le loro capacità canore. Maria quando interpretava come voce solista la celebre Mare maje era capace di emozionare chiunque, tant’è che una volta fece commuovere anche l’allora Vescovo di Chieti-Vasto, oggi Cardinale, Edoardo Menichelli’.

‘Oggi siamo tristi, un altro pezzo del nostro cuore è andato in frantumi e non ci restano che i ricordi dei momenti che abbiamo passato insieme anche in giro per l’Italia, dei sorrisi, dei canti, delle tante cose che abbiamo realizzato e condiviso, del bene che ci ha legato. A Maria e Antonietta va il nostro pensiero e la nostra gratitudine per tutto quello che hanno saputo donare alla nostra vita. Alle loro famiglie la nostra vicinanza affettuosa’.