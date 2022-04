MARAIO A SAN SALVO IL 25 APRILE: CAFFE' CON ODS

Nel pomeriggio del 25 aprile a San Salvo nella sala della cultura Leone Balduzzi, il Psi ha organizzato il dibattito “UNA NUOVA RESISTENZA” – liberi laici socialisti in occasione della celebrazione della festa della Liberazione, ufficializzando che parteciperà alla competizione elettorale nella coalizione di Fabio Travaglini con una lista di partito.

Per l’occasione presente il segretario nazionale Enzo Maraio. Il dibattito è stato condotto dall’avv. Gabriella D’angelo, già consigliere nazionale, attivista del Pes (partito socialista europeo) e candidata alla carica di consigliere comunale. In sala presenti i candidati del psi sansalvese, uomini e donne che hanno deciso di sposare il progetto di progresso, rinnovamento della città, condivisione e partecipazione dei cittadini alla vita politica. In sala anche molti coordinatori e candidati delle altre liste che compongono la coalizione di Fabio Travaglini.

Come ha ricordato la D’Angelo non e’ solo presenza fisica, ma testimonianza che la sinistra c’e’ ed e’ unita attorno al progetto politico. E poi, la grande famiglia socialista: oltre al segretario nazionale Enzo Maraio, anche il coordinatore della segreteria nazionale Luigi Iorio, i dirigenti abruzzesi, Gianni Padovani, Giovanni Scioli e Antonio Posata; i compagni delle federazioni di Chieti, Teramo, L’aquila, Pescara, i socialisti della vicina Vasto, l’assessore Gabriele Barisano ed i consiglieri Maria Molino e Nicola di Stefano eletti alle recente amministrative vastesi. Ed il Candidato sindaco che ha portato i saluti ed esortato alla condivisione del programma politico presentato.

Nel dibattito la celebrazione del ???????? ????????????????????????, giornata di liberazione del popolo italiano dal giogo del fascismo e del razzismo e della ????????????????????????????????????????, dell’ ????????????????????̀ ???????????????????????????????????????? che portò alla libertà. Ma anche costatazione che oggi l'oppressione e la ferocia prevalgono sulle libertà ed i diritti e che la pandemia ha creato nuove disuguaglianze che la politica deve eliminare. La guerra in ucraina, la globalizzazione uniformante, dimostrano come i grandi valori di pace, libertà, uguaglianza tra popoli e solidarietà, non siano ancora compiuti. Occorre lavorare ancora affinché ???????????????????? ???????????????????????????? capace di garantire ????????????????????????????̀, ????????????????????????????????????̀ ???????????????????????????????? e ????????????????????????????, nonché la ????????????????????????????????????????????̀ ???????????? ???????????????????? ???? ????????????????????????, si realizzi. Oggi più che mai è attuale quell'idea di lotta evocata dalla resistenza. La libertà non è un cimelio, che conquistata dura in eterno, ma va difesa ogni giorno.

“C'era la parola «libertà»! una parola incommensurabile come il cielo, irraggiungibile da mano umana come un astro. eppure creata dalla brama degli uomini, che hanno sempre e sempre di nuovo cercato di afferrarla, e intrisa del sangue vermiglio di milioni di morti” (Joseph Roth)