IL SINDACO MENNA ALLA FESTA PER LA FINE DEL RAMADAN

“Questa mattina al Parco Muro delle Lame, insieme ai rappresentanti del Tavolo per il Dialogo Interreligioso: Padre Pietro della comunità ortodossa romena, Luciano Ferrone dei Focolarini e Hafdi Hamid della comunità islamica, ho avuto il privilegio di partecipare alla preghiera della festa per la fine del Ramadan - ha detto il sindaco di Vasto, Francesco Menna - indossando la tradizionale djellaba. Un’esperienza intensa, estremamente significativa. A Vasto esiste una grande realtà musulmana, molto disponibile al dialogo, che già da tempo si confronta con altre realtà religiose. Una festa che in questo delicato momento rafforza i legami di amicizia per chiedere la fine dei combattimenti tra Russia e Ucraina e l’ inizio della pace. Lavorerò affinché ogni credo religioso possa avere un luogo di culto e i fedeli dell’Islam una moschea in città”.

“Auguri di pace e felicità per la fine del Ramadan, mese di preghiera e digiuno della comunità musulmana. Il dialogo, il rispetto e la conoscenza reciproca - ha concluso l’assessore ai Rapporti con le comunità religiose, Nicola Della Gatta - sono valori che arricchiscono le nostre comunità. Insieme alle altre fedi, raccolte nel Tavolo Interreligioso, abbiamo pregato affinché cessi l'orrore delle armi e si lavori senza sosta per costruire ponti di pace”.